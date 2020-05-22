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22.05.2020 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Костромским врачам после жалобы выплатили надбавки за COVID-19

Текст: Анна Скудаева
В Костромской области удалось восстановить нарушенные права медицинских работников, не получивших обещанных стимулирующих выплат за работу во время пандемии коронавируса, сообщает облпрокуратура. Проверка на станции скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области началась после того, как медики, одетые в униформу, сняли видеоролик и выложили его в Сеть.
Врачи скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области. Фото: СУ СКР по Костромской области Врачи скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области. Фото: СУ СКР по Костромской области
Врачи скорой медицинской помощи города Нерехта Костромской области. Фото: СУ СКР по Костромской области

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства в учреждении 34 работникам, оказывавшим медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (больным ОРВИ и внебольничной пневмонией), в день оплаты труда не выплачены стимулирующие выплаты в общем размере 175 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Выявив нарушения, прокуратура внесла руководству медицинского учреждения представление, в котором потребовала незамедлительно произвести доначисления работникам. После этого зарплату сотрудникам "скорой" пересчитали с учетом необходимых надбавок.

Ранее удалось добиться обещанных выплат за работу в условиях пандемии сотрудникам станции скорой медицинской помощи в Костроме. Как пояснили в надзорном ведомстве, по итогам проверки прокурор внес представление директору областного департамента здравоохранения, в рамках рассмотрения которого 153 работникам ОГБУЗ "Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф", помогавшим больным коронавирусом и выезжавших на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, начислена стимулирующая выплата на общую сумму свыше 1,7 млн. рублей.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая

В начале апреля медикам пообещали выплатить надбавки за работу в условиях распространения коронавируса: по 80 тысяч врачам, по 50 тысяч среднему медперсоналу и по 25 тысяч - младшему. Однако когда дело дошло до выплат, то у многих они оказались значительно меньше обещанных, поскольку доплаты медикам начислили не за факт работы в условиях пандемии, а высчитали каждому исходя из количества дней, проведенных в контакте с COVID-положительными пациентами, диагноз которых подтвержден. После многочисленных жалоб врачей региональные власти пообещали, что начисление стимулирующих надбавок медикам пересчитают до обещанной фиксированной суммы.

- В соответствии с постановлением Правительства № 484 врачи стационаров больниц Костромской области получат доплату до 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал - до 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал - до 25 тысяч рублей. Работники скорой помощи: врачи - до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал и водители - до 25 тысяч рублей, - пояснили в администрации Костромской области.

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