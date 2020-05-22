Костромским врачам после жалобы выплатили надбавки за COVID-19

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства в учреждении 34 работникам, оказывавшим медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (больным ОРВИ и внебольничной пневмонией), в день оплаты труда не выплачены стимулирующие выплаты в общем размере 175 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

Выявив нарушения, прокуратура внесла руководству медицинского учреждения представление, в котором потребовала незамедлительно произвести доначисления работникам. После этого зарплату сотрудникам "скорой" пересчитали с учетом необходимых надбавок.

Ранее удалось добиться обещанных выплат за работу в условиях пандемии сотрудникам станции скорой медицинской помощи в Костроме. Как пояснили в надзорном ведомстве, по итогам проверки прокурор внес представление директору областного департамента здравоохранения, в рамках рассмотрения которого 153 работникам ОГБУЗ "Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф", помогавшим больным коронавирусом и выезжавших на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, начислена стимулирующая выплата на общую сумму свыше 1,7 млн. рублей.

В начале апреля медикам пообещали выплатить надбавки за работу в условиях распространения коронавируса: по 80 тысяч врачам, по 50 тысяч среднему медперсоналу и по 25 тысяч - младшему. Однако когда дело дошло до выплат, то у многих они оказались значительно меньше обещанных, поскольку доплаты медикам начислили не за факт работы в условиях пандемии, а высчитали каждому исходя из количества дней, проведенных в контакте с COVID-положительными пациентами, диагноз которых подтвержден. После многочисленных жалоб врачей региональные власти пообещали, что начисление стимулирующих надбавок медикам пересчитают до обещанной фиксированной суммы.

- В соответствии с постановлением Правительства № 484 врачи стационаров больниц Костромской области получат доплату до 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал - до 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал - до 25 тысяч рублей. Работники скорой помощи: врачи - до 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал и водители - до 25 тысяч рублей, - пояснили в администрации Костромской области.