На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.

Как сообщили в региональном СК, 4 мая на двухнедельную смену в ГКОУ "Кимрская школа-интернат", где живут дети-сироты с ослабленным здоровьем и подростки, оставшиеся без попечения родителей, заступила группа сотрудников. За 14 дней до начала вахты их всех письменно предупредили о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Перед началом смены у персонала взяли пробы на коронавирусную инфекцию. При этом каждый из сотрудников, заступая на вахту, расписался в журнале о том, что контактов с лицами из "группы риска" не имел и режим самоизоляции соблюдал. Однако через неделю одна из сотрудниц интерната обратилась к руководству с жалобами на недомогание.

- После тестирования ей был поставлен диагноз COVID-2019, аналогичный диагноз поставлен и воспитателю. В учреждении в настоящее время находится 19 детей и 10 работников школы. По данным лабораторных исследований от 19 мая текущего года, у 14 детей и 5 работников учреждения подтвержден диагноз COVID-2019, - сообщили в СК.

Во время проверки прокуратура выяснила, что, заступая на вахту, сотрудница интерната и ее муж обманули руководство школы, заявив под роспись о том, что они не имели контактов с больными. Между тем, еще 25 апреля у их дочери был выявлен COVID-2019.

- Таким образом, супруги, сокрыв от руководства школы-интерната информацию о контакте с заболевшей, совершили нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, - пояснили в СК.

В отношении супругов в СК возбудили дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до двух лет заключения.

Накануне аналогичное дело возбудили в отношении жителя Костромской области, который, вернувшись с вахты из столицы, нарушил режим самоизоляции, организовал вечеринку и спровоцировал массовое заболевание гостей коронавирусной инфекцией.