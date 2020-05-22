Собянин: Москва избежала худшего сценария по коронавирусу

Столице удалось избежать худшего сценария по распространению коронавируса. Так ситуацию в Москве на совещании у президента РФ Владимира Путина охарактеризовал мэр Сергей Собянин.

"В разные этапы борьбы с COVID-19 ситуация менялась, - отметил глава города. - Были даже критические моменты. Чтобы подстраховаться, мы развернули целую сеть больниц, временных госпиталей для резерва".

Пока эти мощности не задействованы - существующего коечного фонда хватает, заявил Собянин. Более того, мэр отметил, что ранее планировалось перепрофилировать под COVID-19 четыре федеральные клиники на территории Москвы. Сейчас от этих планов решено отказаться. "Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от самих москвичей", - отметил глава города.