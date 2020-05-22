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22.05.2020 15:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин объяснил высокую смертность от COVID-19 в мае

Текст: Сергей Бабкин

Смертность от коронавируса в мае будет выше, чем в апреле. Об этом заявил на совещании у президента Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с распространением COVID-19 в мегаполисе.

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"Это объясняется тем, что в апреле были пиковые показатели по заболеваемости", - подчеркнул Собянин. В мае же ситуация начинает улучшаться. Число ежедневно выявляемых снижается, хотя количество тестов доходит до 50 тысяч, отметил глава города. Число госпитализированных тоже снижается: если раньше каждый день в "ковидные" стационары направлялись по 2100 человек, то теперь этот показатель уже вдвое ниже.

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