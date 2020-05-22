Собянин: Ситуация с коронавирусом стала управляемой

Ситуация с распространением COVID-19 в целом по стране становится управляемой. Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Путина заявил глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Почти во всех регионах открыты промышленные предприятия, работает сельское хозяйство, транспорт, в некоторых субъектах РФ - и сфера услуг, - заявил Собянин. - Положительная динамика очевидна".

Вместе с тем, полагает Собянин, дальнейшие шаги по возвращению к нормальной жизни необходимо делать с максимальной осторожностью.