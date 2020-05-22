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22.05.2020 10:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тульский губернатор поддержал медсестру, работавшую в купальнике

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тульскую медсестру, прославившуюся работой c больными COVID-19 в купальнике под спецкостюмом, поддержал глава региона. Об этом в интервью "Вести-Тула" рассказала главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.

По словам Савищевой, тульский губернатор Алексей Дюмин связался с девушкой в тот же день, когда появилось ее фото в сети, и поблагодарил за работу. "Медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид", - процитировала Анна Савищева главу региона, подчеркнув, что это и позиция руководства больницы.

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По словам главврача, никаких письменных взысканий девушка не получала. Рассказывая про медсестру, надевшую из-за жары под спецкостюм купальник, руководитель больницы отметила, что та хороший специалист. А работу по несколько часов в жарком и душном костюме даже мужчины не выдерживают, не то что организм молодой девушки.

Действия пациентов, выложивших фото в интернет, Савищева назвала некорректными. Ведь на них видно, что девушка работает, а вовсе не позирует перед ними.

К слову, тульские медики, работающие с коронавирусными пациентами получили от фонда развития Тульской области "Перспектива" 300 наборов "чайных наборов, в которые вошли чай, кофе, сахар и сладости. Также медикам передают электрические чайники, если их нет в номерах. Для тех, кто работает с коронавирусными больными и не уезжает домой, чтобы не обезопасить родных, в регионе организовано проживание в 11 гостиницах с бесплатным питанием и трансфером до работы.

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