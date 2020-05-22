В метро и электричках в три раза упали продажи масок и перчаток

По данным на 21 мая, пассажиры метро и пригородной железной дороги приобрели 23,4 тыс. средств защиты, что в 3,2 раза меньше, чем 12 мая - в первый день режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Как отмечают в пресс-службе, транспортные кассы обеспечены масками и перчатками для продажи. В ведомстве также добавили, что маски в основном покупают в торговых точках Московского метрополитена.

- Из 23,4 тыс. купленных средств защиты - 19,3 тыс. пассажиры приобрели в торговых точках Московского метрополитена, а 4,1 тыс. - в кассах пригородного сообщения, - уточнили в столичном дептрансе.