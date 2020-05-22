Амурчанина через суд заставили лечиться от COVID-19

Благовещенский городской суд в экстренном порядке рассмотрел иск регионального управления Роспотребнадзора и обязал жителя областного центра отправиться в больницу для лечения коронавирусной инфекции.

Мужчина проживает с семьей и его немотивированный отказ от госпитализации подвергал риску заражения его родных, сообщается на сайте суда.

Тем временем амурские врачи поделились первым клиническим опытом лечения COVID-19.

"Пневмония нового типа плохо прогнозируется. Многие пациенты поступают к нам без жалоб на одышку, кашель, боли в грудной клетке, и, только исследуя больного на компьютерном томографе, мы видим огромные полисегментарные двухсторонние пневмонии,- сказал начальник Благовещенского инфекционного госпиталя Виктор Бардов.

Обострение может начаться в любое время, даже у тех больных, у которых патология протекает в легкой и средней степени тяжести. Более чем у сорока процентов заболевших амурчан вирусная патология протекает в форме пневмонии.

Всего в Приамурье новым вирусом заразились 294 человека, одна 80-летняя женщина скончалась.