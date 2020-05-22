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22.05.2020 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое граждан КНДР предстанут перед судом за нападение на пограничников РФ

Текст: Александр Степанов

Следственный Комитет РФ направил в суд уголовные дела о нападении троих граждан КНДР на российских пограничников при задержании судна в Японском море в сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Расследование в отношении граждан Корейской Народно-Демократической Республики Хван Ен Сика, Чхвен Сона и Пак Мён Джина вело Главное следственное управление СК РФ. Жители Северной Кореи обвиняются в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Фото: Марина Склярова
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Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 17 сентября 2019 года российское пограничный корабль во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружил две шхуны из КНДР и 11 мотоботов. Суда занимались браконьерским промыслом кальмаров в исключительной экономической зоне РФ. Пограничники задержали одну шхуну и собирались доставить ее в порт Находка, но 17 моряков не подчинились требованиям и совершили вооруженное нападение на представителей погранслужбы. "При этом трое обвиняемых нанесли деревянными палками многочисленные удары трем военнослужащим пограничного управления ФСБ России, причинив им вред здоровью средней тяжести", - рассказали в СК РФ.

В результате нападения четверо пограничников получили ранения, один из них - огнестрельные. В СК РФ уточнили, что расследование дела в отношении остальных 14 задержанных, которые также напали на пограничников, находится на завершающей стадии.

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