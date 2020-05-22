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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Камчатки заплатит шесть миллионов за добычу краснокнижных кречетов

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае осудили жителя города Елизово за незаконную добычу и хранение диких птиц, занесенных в Красную книгу России.

Фото: Handout / Caters News Agency / AFP
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По данным регионального следственного управления СК РФ, мужчина в конце прошлого года с помощью ловушек поймал трех соколов-кречетов и держал их в подвале дома.

В результате одна из птиц погибла, еще двух изъяли сотрудники ФСБ. После осмотра орнитологом, кречетов выпустили в естественную среду обитания.

Суд приговорил браконьера к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он должен будет заплатить штраф на сумму более чем шесть миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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