Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает преждевременным снятие ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба администрации города, на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию пандемии он отметил, что тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет.

Как пояснили в Смольном, "для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50 процентов от потребности в инфекционных койках, в Петербурге сейчас свободно 11 процентов".

Поэтому все ранее введенные запреты и ограничения в Северной столице сохранятся до 31 мая. Кроме того, в дополнение уже имеющимся 9028 койкам в стационарах для больных с COVID-19 будет создано еще 1250.

Отметим, что в Ленинградской области поэтапное снятие ограничений уже началось. Власти региона разрешили даже открыть кафе и рестораны при условии, что посетители будут находиться только на террасе, а также парикмахерские и салоны красоты. В Петербурге пока обещают только возобновить работу МФЦ с 25 мая.