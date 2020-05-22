Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 2020 года № 321 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Новости

СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека 17:48
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцины от COVID-19 17:44
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу 17:36
Семин отреагировал на интервью гендиректора "Локомотива" 17:34
Ярославским баням разрешили работать без посетителей 17:34
Захарова поделилась видением будущего после пандемии 17:34
Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 17:32
В Петербурге разрешили прощание с умершими 17:28
По факту смерти двух подростков в Петербурге возбуждено дело 17:28
Путин поручил выделить миллиард на защиту волонтеров от коронавируса 17:23
В Петербурге скончались еще три человека с COVID-19, в том числе врач 17:20
В Москве задержан нетрезвый таксист с поддельными правами 17:18
Препарат из морских ежей предложили применять в борьбе с COVID-19 17:11
Археологи сообщили о важной находке в месте рождения бога Рамы 17:06
Сбербанк применит искусственный интеллект для диагностики коронавируса 17:03
Кому не нужно уступать дорогу 17:00
На воронежской кондитерской фабрике произошла вспышка COVID-19 16:58
В РПЦ заявили о сложном материальном положении из-за COVID-19 16:52
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США 16:51
Актер Венсан Кассель госпитализирован после падения со скутера 16:48
В Челябинской области от коронавируса умер врач-терапевт 16:44
Крупнейший в истории мегараптор найден в Аргентине 16:42
Немецкий музей намерен открыть экспозицию о коронавирусе 16:35
СМИ сообщили о выживших в результате крушения самолета в Пакистане 16:33
Минздрав назвал общее количество тяжелых больных с COVID-19 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 мая 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 2020 года № 321 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.10 постановления дополнить словами ", государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга".

1.2. Пункты 2.1.14 и 2-5.4 постановления исключить.

1.3. Дополнить постановление пунктом 2-10.3 следующего содержания:

"2-10.3. По 30.06.2020 предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга".

1.4. Дополнить постановление пунктом 2-21 следующего содержания:

"2-21. Установить, что с 25.05.2020 в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга указанные услуги предоставляются при соблюдении следующих условий:

предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания;

обеспечения установки между работником и заявителем защитного экрана;

соблюдения требований, предусмотренных в пункте 2-5.3 постановления;

отсутствия у заявителей повышенных показателей температуры тела".

1.5. Дополнить постановление пунктом 18-11 следующего содержания:

"18-11. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по 30.06.2020 обеспечить приостановление предоставления дополнительных мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1, вступающего в силу с 25.05.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией