Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 2020 года № 321 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.10 постановления дополнить словами ", государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга".

1.2. Пункты 2.1.14 и 2-5.4 постановления исключить.

1.3. Дополнить постановление пунктом 2-10.3 следующего содержания:

"2-10.3. По 30.06.2020 предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга".

1.4. Дополнить постановление пунктом 2-21 следующего содержания:

"2-21. Установить, что с 25.05.2020 в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга указанные услуги предоставляются при соблюдении следующих условий:

предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания;

обеспечения установки между работником и заявителем защитного экрана;

соблюдения требований, предусмотренных в пункте 2-5.3 постановления;

отсутствия у заявителей повышенных показателей температуры тела".

1.5. Дополнить постановление пунктом 18-11 следующего содержания:

"18-11. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по 30.06.2020 обеспечить приостановление предоставления дополнительных мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1, вступающего в силу с 25.05.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







