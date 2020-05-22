В Инте подозреваемая в превышении полномочий мэр лишилась работы

В городе Инте в пятницу освободили от должности главу городского округа - руководителя администрации Ларису Титовец.

"РГ" уже писала о том, что против мэра возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Ее подозревают в нарушении законодательства о закупках товаров для муниципальных нужд.

Как считает Следком Республики Коми, в городе переплатили за установление детской площадки 2,5 миллиона рублей, обеспечив победу конкретной коммерческой организации.

Городской суд Инты наложил на Ларису Титовец некоторые ограничения. Она должна оставаться дома и выходить на улицу не более чем на два часа. Ей запретили пользоваться связью, в том числе телефонной и выходить интернет. Она не может общаться с фигурантами по уголовному делу, посещать рабочее место.

Сегодня депутаты городского совета Инты единогласно поддержали решение об отставке Ларисы Титовец. Заявление она написала накануне, сказали "РГ" в администрации города.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа - руководителя администрации назначили Владимира Киселева, который был первым заместителем мэра.