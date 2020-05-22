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22.05.2020 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор фотографу, который с 2005 по 2008 годы делал порнографические фотографии воспитанников детского дома. Действия мужчины так и могли бы остаться безнаказанными, если бы один из выпускников учреждения не побоялся рассказать о пережитом.

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Началось все в 2017 году, когда один из выпускников снялся в документальном фильме, где рассказал о пережитом сексуальном насилии со стороны некоторых сотрудников администрации детского дома. Также молодой человек сообщил о порнографических съемках, в которых его заставляли участвовать.

Документальный фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. Кино посмотрели в Следственном комитете, вызвали молодого человека на разговор. Начались проверки. В итоге выявили 23 эпизода насилия над детьми.

Параллельно начались поиски фотографа. Его обнаружили в Астрахани, этапировали в Петербург, было возбуждено уголовное дело.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в суде фотограф признал, что в общей сложности за три года в фотосъемках приняли участие порядка 300 подростков. Причем, на судебном заседании мужчина заявил, что набирал участников от 16 лет. Возраст определял визуально. Почему для такого рода съемок подсудимый не искал совершеннолетних, он объяснить не смог.

За каждую фотосессию детдомовцам платили по 300 рублей.

В итоге за незаконное изготовление порнографических материалов фотограф приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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