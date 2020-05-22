В Петербурге разрешили прощание с умершими

Власти Петербурга и региональное управление Роспотребнадзора достигли компромисса в вопросе проведения церемоний прощания. Ранее она была отменена в связи с непростой эпидемической обстановкой.

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.

В частности, нельзя будет проститься с близким, если он умер на территории больницы, которая перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. В администрации города подчеркивают, что прощание будет невозможно, даже если в этом учреждении человек скончался от любой другой патологии, не связанной с COVID-19.

При этом, если человек умер в больнице, которая не перепрофилирована под пациентов с коронавирусом, проведение прощания возможно как в самом учреждении, так и в крематории. Но сама церемония по времени должна занимать не более десяти минут.

Участники траурной церемонии должны быть в масках и перчатках. Также им необходимо соблюдать социальную дистанцию. Прямой контакт с телом умершего также должен быть исключен.