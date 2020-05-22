Похороны с участием 500 человек в Адыгее проверила прокуратура

Прокуратура Красногвардейского района Адыгея провела проверку по факту массового заражения людей новой коронавирусной инфекцией на территории района. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Как выяснилось, первого мая на похоронах в ауле Бжедугхабль в нарушение действующего в регионе ограничительного режима (он установлен указом главы РА 18 марта 2020 года) собралось более 500 человек. Причем здесь собрались жители соседних населенных пунктов и Краснодарского края.После этого некоторые гости обратились с признаками недомогания в медицинское учреждение, где им диагностировали новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Однако от госпитализации они отказались.

Вскоре число выявленных пациентов с коронавирусом здесь стало стремительно расти. В результате, по данным оперштаба региона, за весь период пандемии в Красногвардейском районе установлено 183 больных с COVID-19. А накануне с выявленным коронавирусом скончался 27-летний житель Красногвардейского района Адыгеи, который участвовал в тех самых массовых похоронах.

Сейчас на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном. Кроме того, 67 жителей района госпитализированы в инфекционные госпитали в столице республики Майкопе.

В четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел специальное совещание по вопросам локализации очага распространения коронавирусной инфекции в Красногвардейском районе.

Сообщается, что прокуратура района внесла в адрес глав администраций муниципальных образований "Красногвардейский район" (глава муниципалитета Альберт Османов подал в отставку) и "Садовское сельское поселение", а также руководства ОМВД России по Красногвардейскому району представления с требованием принять дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, усилить контроль за соблюдением установленного режима ограничений, активизировать разъяснительную работу среди населения.

В полицию также передана соответствующая информация для решения вопроса о привлечении лиц, нарушивших установленный режим самоизоляции, к установленной законом ответственности.