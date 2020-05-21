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21.05.2020 19:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Адыгее скончался один из участников массовых похорон

Текст: Александр Ершов
Сегодня ночью умер с выявленным коронавирусом 27-летний житель Красногвардейского района Адыгеи, который участвовал в произошедших недавно массовых похоронах в местном ауле Бжедугхабль. По информации официального сайта министерства здравоохранения республики, у молодого человека также была диагностирована двухсторонняя пневмония с тотальным поражением легких.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Напомним, на эти похороны в ауле собрались многие местные жители и приехавшие родственники из Краснодарского края. Спустя несколько дней один человек с подозрением на коронавирус был госпитализирован. Позже симптомы вируса выявили и у других участников процессии.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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По данным оперштаба региона, за весь период пандемии в Красногвардейском районе установлено 183 больных, из них 11 человек выздоровели, один умер. В настоящий момент на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении. Кроме того, 67 жителей района госпитализированы в инфекционные госпитали в столице республики Майкопе.

Как рассказали в пресс-службе администрации республики, в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам локализации очага распространения коронавирусной инфекции в Красногвардейском районе. В режиме видеоконференции в нем приняли участие члены оперативного штаба, председатель Верховного суда, прокурор и министр МВД региона. Не на видеосвязи находился исполняющий обязанности главы МО "Красногвардейский район" Темур Губжоков.

По словам министра здравоохранения РА Рустема Меретуковв, в этом районе сейчас работает шесть медицинских бригад, ежедневно обследуют всех амбулаторные больные. Проводится компьютерная томография. При ухудшении здоровья принимается решение о госпитализации больных.

Глава Адыгеи поручил интенсивно проводить дезинфекцию в районе, привлекать волонтеров для оказания помощи нуждающимся. Мурат Кумпилов также потребовал установить гибкий график работы в учреждениях соцобслуживания (чтобы развести все потоки граждан, обращающихся за выплатами) и более активно информировать людей о предоставляемых мерах поддержки.

Как уже сообщалось, накануне подал в отставку теперь уже бывший глава Красногвардейского района Альберт Османов. На внеочередной сессии Совета народных депутатов района в ходе открытого голосования народные избранники досрочно прекратили его полномочия. Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен работавший заместителем руководителя района Темур Губжоков.

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