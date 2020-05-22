Новости

Жителям Подмосковья с 25 мая разрешат пользоваться каршерингом 20:39
Реестр получателей господдержки среди НКО утвердят в июне 20:38
Задержана женщина, распространявшая фейки об умерших от COVID-19 в Москве 20:37
С 25 мая на Дону начнется ослабление режима самоизоляции 20:14
В Петербурге восстановили граффити с портретом Данилы Багрова 20:10
Всех приезжающих в Великобританию будут отправлять на карантин с 8 июня 19:58
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице 19:48
Московский кинотеатр "Горизонт" закрывается 19:39
Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания 19:34
Видео: Дэвид Линч опубликовал безумный мультфильм и прогнозы погоды 19:30
Порошенко обвиняют в незаконном вывозе картин великих художников 19:24
В Новгороде рассказали, зачем памятник "Тысячелетие России" обработали хлором 19:22
Жена и дети Павла Погребняка также заболели коронавирусом 19:21
Производство машин в России упало на 79% 19:11
Минск разочарован решением США о выходе из Договора по открытому небу 19:09
Губернатор Подмосковья призвал граждан старше 65 лет оставаться дома 19:04
Трое граждан КНДР предстанут перед судом за нападение на пограничников РФ 19:00
В Судаке спасатели вызволили застрявшего в грязи мужчину 18:59
Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 18:53
В Подмосковье открываются автосалоны и офисы продаж жилья 18:52
В Анапе женщина не пустила в подъезд семью без масок 18:51
Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины 18:48
Звезды "Благих знамений" сыграют в новом комедийном сериале BBC 18:47
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 18:34
Шум, издаваемый лангустами, оказался одним из самых громких в мире 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
22.05.2020 20:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С 25 мая на Дону начнется ослабление режима самоизоляции

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, а с 1 июня в детских садах начнут работать дежурные группы. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Василием Голубевым.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Житель Таганрога стал 34-й жертвой коронавируса в Ростовской области

При этом ослабление режима самоизоляции не означает отмену масочного режима и продления карантина для граждан старше 65 лет. Их по-прежнему просят оставаться дома.

Вместе с тем новое поставление устанавливает некоторые ограничения для непродовольственных магазинов. В частности, в их ассортименте должна быть хотя бы одна группа из перечня товаров первой необходимости. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров и у магазинов должен быть уличный вход.

- Эта норма исключает возобновление торговли в непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах, - подчеркнул Василий Голубев.

Пойти на более масштабное снятие ограничений в Ростовской области не позволяет эпидемиологическая ситуация. В регионе коронавирус подтвержден у 3064 человек, и 34 скончались.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал дату пика коронавируса в России
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое
Голикова: Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом
Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ