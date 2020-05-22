С 25 мая на Дону начнется ослабление режима самоизоляции

В Ростовской области с 25 мая смогут возобновить работу магазины с непродовольственными товарами, а с 1 июня в детских садах начнут работать дежурные группы. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Василием Голубевым.

При этом ослабление режима самоизоляции не означает отмену масочного режима и продления карантина для граждан старше 65 лет. Их по-прежнему просят оставаться дома.

Вместе с тем новое поставление устанавливает некоторые ограничения для непродовольственных магазинов. В частности, в их ассортименте должна быть хотя бы одна группа из перечня товаров первой необходимости. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров и у магазинов должен быть уличный вход.

- Эта норма исключает возобновление торговли в непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах, - подчеркнул Василий Голубев.

Пойти на более масштабное снятие ограничений в Ростовской области не позволяет эпидемиологическая ситуация. В регионе коронавирус подтвержден у 3064 человек, и 34 скончались.