Постановление правительства Ростовской области от 22 мая 2020 года № 461 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, в целях поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области, Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431) изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 25 мая 2020 г., за исключением пункта 2 приложения к настоящему постановлению.

Пункт 2 приложения к настоящему постановлению вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления, но не ранее 1 июня 2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 22.05.2020 № 461

Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431)

1. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в редакции:

"1.3. Работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров;

объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 400 кв. м, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, имеющих отдельный наружный (уличный) вход в объект торговли. При этом при реализации организацией непродовольственных товаров первой необходимости, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, такие организации вправе реализовывать товары, не указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению;

розничных рынков, постоянно действующих ярмарок.

Ограничения, предусмотренные абзацем четвертым настоящего подпункта, касающиеся площади торгового зала и наличия отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, не распространяются на деятельность системообразующих организаций, а также объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию исключительно непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.

При этом руководителям объектов, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта:

ограничить нахождение в торговых залах граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст;

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Положения настоящего подпункта не распространяются на деятельность организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом.".

2. Абзац второй пункта 8 изложить в редакции:

"Дошкольным образовательным организациям, расположенным на территории Ростовской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, с 1 июня 2020 г. организовать работу в режиме дежурных групп с письменного согласия родителей (законных представителей) при соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для детей работников органов, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением.".







