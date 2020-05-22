Ученые дали прогноз распространения коронавируса в Крыму

Аналитический центр Крымского федерального университета назвал несколько возможных сценариев распространения коронавирусной инфекции на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Если индекс передачи возбудителя инфекции сохранится на сегодняшнем уровне, то ситуация растянется на неопределенное время с ежедневным выявлением от 30 до 120 COVID-носителей. Но с учетом постепенного ослабления карантинных мер в разных регионах РФ и обсуждаемого запуска курортного сезона этот сценарий маловероятен и чреват возникновением второй волны распространения коронавируса.

Второй вариант предполагает полное снятие карантинных мер.

- Отмена режима самоизоляции приведет к постепенному росту индекса передачи возбудителя инфекции, - считает проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. - При этой ситуации следует ожидать резкого скачка заболеваемости, и на пик заболеваемости Крым может выйти через 120-130 дней (в конце августа 2020 года). При этом пиковое количество необходимых госпитализаций может приблизиться к 50 тысячам человек, и система здравоохранения не сможет это выдержать.

Единственная позитивная оговорка, которую делают ученые для этого сценария, - возможное снижение активности вируса во внешней среде при наступлении жаркой погоды и увеличении солнечной активности. Благодаря этому реальные цифры могут выглядеть не столь катастрофично.

Более реалистичным ученые считают сценарий развития эпидемии при запуске всех сфер бизнеса, в том числе курортного, с появлением новых очагов и волнообразного изменения выявляемости инфицированных.

- Скорее всего, с новой коронавирусной инфекцией нам придется сосуществовать очень долго, и мы все равно подойдем к ситуации, когда у 60-70 процентов населения выработается естественный коллективный иммунитет или искусственный иммунитет при вакцинации, - добавил Анатолий Кубышкин.

Чтобы удерживать под контролем распространение коронавируса, ученые Крымского федерального университета советуют внедрить тестирование на иммуноглобулины, создать в Крыму молекулярно-генетическую лабораторию и увеличить число бюджетных мест для подготовки врачей-инфекционистов.