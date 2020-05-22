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22.05.2020 16:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области от коронавируса умер врач-терапевт

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области скончалась женщина, работавшая врачом-терапевтом в городской больнице Златоуста, где ранее был выявлен массовый очаг COVID-19. Несмотря на все попытки стабилизировать состояние врача с 43-летним стажем работы, отстоять ее жизнь коллегам не удалось, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Как и все врачи, работающие с коронавирусными пациентами, терапевт еженедельно сдавала анализы на COVID-19, - сообщили в минздраве. - После выявленного внутрибольничного очага в больнице Златоусте она попала в числе контактных. И 27 апреля, почувствовав недомогание, осталась дома. Очередной анализ дал положительный результат.

Сначала врач от госпитализации отказалась. Но уже 3 мая была госпитализирована. А 5 мая после телемедицинских консультаций переведена в челябинскую ГКБ №8.

Однако состояние пациентки продолжало ухудшаться, и спасти ее не смогли.

В минздраве выразили искренние соболезнования семье и близким врача. За четыре с лишним десятилетия работы погибшая зарекомендовала себя, как опытный специалист и очень отзывчивый человек, отметили в ведомстве.

Кстати

Ранее в Брединском районе Челябинской области скончался 57-летний врач общей практики, который осуществлял забор материала у контактных лиц. Его семья по решению властей получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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