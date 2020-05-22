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22.05.2020 19:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Жена и дети Павла Погребняка также заболели коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария рассказала о том, что вся семья заболела коронавирусом.

Об этом Мария Погребняк-Шаталова рассказала на своей странице в Instagram. Она оставила эмоциональное сообщение, рассказав о том, что диагноз COVID-19 был поставлен ей и троим детям.

Фото: РИА Новости
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"Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша - ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи, отвезли на КТ, диагноз: двухсторонняя пневмония", - написала жена футболиста.

Мария Погребняк-Шаталова рассказала, что решила вместе с детьми пройти тест на коронавирус. В итоге все анализы показали положительный результат.

По ее словам у старшего ребенка обследование обнаружило начальную стадию пневмонии, при этом высокой температуры нет. У среднего ребенка никаких симптомов, только подскочила температура, а у младшего - нет пневмонии, температура 37,3, рвота и слабость.

"У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов! У мужа: началась подниматься температура, поехал на КТ: двухсторонняя пневмония", - написала жена футболиста "Урала", которая пока не может точно объяснить, где же вся семья могла заразиться коронавирусом.

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