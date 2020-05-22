Регистрация машин для инвалидов будет максимально упрощена

Этим летом изменятся правила регистрации машин, на которых передвигаются инвалиды. Неважно, за рулем ли человек с ограниченными возможностями, на месте пассажира или это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, на такую машину распространяются особые положения правил дорожного движения, в первую очередь касающиеся парковки. Для таких транспортных средств выделяются специальные места. До сих пор главное отличие машины, которая имеет право их занять - специальный знак "инвалид". В нынешнем виде он был утвержден в 2018 году. Однако после 1 июля главным будет не табличка под стеклом, недоступная для автоматических средств контроля стоянки, а внесение номера и марки автомобиля в единый федеральный реестр.

Пенсионный фонд сейчас готовит регламент услуги по приему заявлений для размещения сведений о машинах инвалидов в таком реестре. Проект документа опубликован на портале официальных нормативных актов.

"Пенсионный фонда как оператор Федерального реестра инвалидов должен предоставить такую услугу через личный кабинет на портале федерального реестра, - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда. - Также подать заявление можно на портале госуслуг или при личном визите в МФЦ".

Чтобы машина оказалась в заветном списке при оформлении заявления онлайн, по сути, необходимо только указать ее марку и госномер - остальные данные подгрузятся автоматически. При оформлении документов в МФЦ потребует указать больше сведений.

На каждого человека, признанного инвалидом, может быть зарегистрирована только одна машина. В принципе, те же или примерно те же правила существуют и сейчас. Но с одним очень важным отличием. Пока что в каждом регионе свой реестр таких транспортных средств. Соответственно, машина, учтенная, например, в Смоленской области, в Москве или Твери уже не сможет припарковаться на предназначенном для инвалида месте. Не поможет даже закрепленный знак. Просто потому, что в местном списке этот номер не значится. Парктроны желтый квадратик под стеклом распознавать не обучены. А значит, - штраф, хорошо еще если без эвакуации. Теперь же будет создан единый для всей страны федеральный реестр, что исключит подобные несправедливые казусы.

До сих пор люди с инвалидностью используют два типа табличек для своих машин. Одну - как раз образца 2018 года - выдают в бюро медико-социальной экспертизы, ее получение не то, чтобы хлопотно, но для человека с ограниченными возможностями здоровья может составлять ощутимые сложности. Вторую - обычную, которую можно купить в любой автолавке - использовали и раньше. Сама по себе она никаких прав не дает, но при использовании в своем регионе, где в местном реестре записан номер машины инвалида, достаточно и такой. Из-за этой неоднозначности возникало немало споров. Теперь же все сомнения будут устранены - самым главным признаком права пользования специальной инфраструктуры будет наличие записи о машине, используемой инвалидом, в федеральном реестре. А желтый знак позволит любому стороннему наблюдателю убедиться, что машина на специально выделенном месте припаркована по праву.