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22.05.2020 12:53
Рубрика: Власть

Результаты экзаменов признают равносильными ЕГЭ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении закон, благодаря которому правительство РФ сможет принять решение о признании результатов промежуточной аттестации в качестве результатов ОГЭ и ЕГЭ и основания для выдачи аттестатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- И дети, и родители сегодня будут знать, что при любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут решены, - подчеркнул глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Фото: iStock
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля

Поправки приняты в связи в пандемией COVID-19. Документ касается образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, правительству предоставляются полномочия по распределению вузами дополнительных бюджетных мест, предоставляемых за счет федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕГЭ по всей России начнется 29 июня, его будут сдавать только те, кто собирается в текущем году поступать в вузы.

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