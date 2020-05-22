Результаты экзаменов признают равносильными ЕГЭ

- И дети, и родители сегодня будут знать, что при любом варианте развития событий это не будет потерянный год, эти проблемы будут решены, - подчеркнул глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Поправки приняты в связи в пандемией COVID-19. Документ касается образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, правительству предоставляются полномочия по распределению вузами дополнительных бюджетных мест, предоставляемых за счет федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕГЭ по всей России начнется 29 июня, его будут сдавать только те, кто собирается в текущем году поступать в вузы.