Система образования достойно справилась с работой в условиях пандемии, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в этой сфере. ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы в текущем году. Аттестаты получат все выпускники без экзаменов. Президент назвал провокацией слухи о полной замене традиционного обучения дистанционным, потребовал не "задирать" цены на обучение в вузах. Он также сообщил, что призыв в армию выпускников школ этого года решено отложить.

От мониторов - за парты

"Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным", - констатировал глава государства. Но российская система образования, школьники, студенты, их наставники выдержали испытания достойно. Одной из самых первых мер по борьбе с эпидемией стал перевод школ, колледжей, вузов на дистанционный режим работы. "Это было трудное решение, но убежден, абсолютно верное", - оценил президент. Ведь нужно защитить жизнь, здоровье, в данном случае - детей, молодежи, учителей и преподавателей.

"Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности. Это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, да и вообще в мире", - сказал президент, поручив объективно оценить результаты, а в начале следующего учебного года проконтролировать полученные знания. "Мы все приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых, дистанционных образовательных технологий", - заметил Путин и призвал ускорить работу по развитию современной информационной инфраструктуры, в том числе подключению школ к скоростному интернету.

Цифра, телекоммуникации открывают колоссальные возможности, но не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школы, вуза, колледжа, подчеркнул президент. "Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию", - подчеркнул он. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции.

ЕГЭ не для всех

Школу сейчас заканчивают почти 692 тысячи школьников, и президент не мог не сказать о том, что будет с ЕГЭ. "На этот счет поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить", - заметил он, назвав ЕГЭ эффективным механизмом объективной оценки знаний. "Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - объявил Путин.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году, сказал президент. Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение - исключение, носит временный характер, подчеркнул он. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. А те, кто по весомым причинам не сможет сдавать ЕГЭ в июне, в августе получат возможность это сделать на оставшиеся места в вузах. "То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года", - пояснил Путин.

Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер

Он рассчитывает, что учеба для всех первокурсников с учетом эпидемиологической ситуации начнется без больших потерь времени. "Мы также уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - заметил он. Необходимо также предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.

Важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, продолжил Путин, напомнив, что предлагал в Послании с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Президент предложил пойти на такой шаг уже в этом году, чтобы не менее 60 процентов выпускников смогли претендовать на бесплатное обучение в вузах. Кроме того, потребовал отладить до мелочей вопросы организации летнего отдыха.

Градусник - и за парту

Выпускные экзамены для школьников девятых классов будут отменены, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Аттестаты будут выданы до 15 июня. В пунктах проведения ЕГЭ будут средства индивидуальной защиты, рассадка на дистанции не менее 1,5 метра. На входе измерят температуру, аудитории пройдут дезинфекцию. Самый массовый экзамен - по русскому языку - будет разнесен на два дня.

Всего на дистанционное обучение было переведено свыше 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего и профессионального образования, привел цифры министр. Кравцов согласился с президентом, что прямого контакта учителя с учениками ничто не заменит, и добавил: "Надеюсь, новый учебный год ребята встретят не по домам, за мониторами, а в своих классах за партами".

Вузы выжили в онлайне

"Переход на дистанционный формат работы был безальтернативным и в большинстве российских вузов прошел успешно", - констатировал глава минобрнауки Валерий Фальков. А ведь еще несколько лет назад такая ситуация привела бы к прекращению работы вузов. Впрочем, современных онлайн-курсов, чтобы закрыть потребности высшего образования, в стране мало. Другая проблема - увеличение нагрузки на преподавателей. "Мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть", - также сказал министр.

Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки - в первой половине июля, заявил Фальков. Он согласился, что дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать как полную альтернативу: университет немыслим без живого общения. "Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать уже в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - сказал он.

Глава минобрнауки предложил запустить долгосрочный проект по финансированию университетов с опорой на опыт программы "5-100" (пять российских вузов должны войти в первую сотню университетов мира). В основе проекта - идея тесной интеграции университетов между собой и с научными организациями. Реализация потребует корректировки мероприятий нацпроектов "Наука" и "Образование". Минобрнауки также предлагает предоставить более широкие возможности по переводу лучших студентов-платников на бюджетные места. И еще одна идея - увеличить число бюджетных мест в вузах за счет тех, что не распределили по итогам конкурса прошлого года. Их примерно 11 тысяч. Кроме того, Фальков предложил снизить ставку по образовательным кредитам до 3 процентов, а срок увеличить до 15 лет.

Доработать документы по вступительной кампании в вузы с учетом изменений из-за коронавируса предложил ректор МГУ. Виктор Садовничий также предложил упростить сдачу вступительных испытаний для иностранных абитуриентов.

Сергей Кравцов рассказал Владимиру Путину, как будет проходить ЕГЭ в условиях коронавируса. Фото: РИА Новости

Летние лагеря: отдых без масок

"Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. В течение десяти дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране, это очень позитивный показатель", - заявила глава Роспотребнадзора. Анна Попова предложила проводить летнюю оздоровительную кампанию там, где эпидситуация будет наиболее благоприятной, и на первом этапе - без выезда за пределы региона. "Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними. И вместе с тем позволить детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима", - объявила она. Доля несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом, не превышает в России 7 процентов, сообщила Попова.

Пять задач от президента

Подводя итоги встречи, глава государства поручил усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за ними в пунктах проведения в ЕГЭ и организациях детского отдыха. Правительство также должно разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий.

Второе поручение - регионы, опираясь на мнение санитарных служб, должны определить сроки открытия детских оздоровительных учреждений, предусмотреть возможности для детского досуга в населенных пунктах, открыть дежурные группы в детсадах, летние городские лагеря. При этом должен быть самый строгий медицинский контроль.

Владимир Путин: Обращаю внимание всех вузов: сегодняшние сложности - не повод пересматривать или тем более задирать цены за обучение. Такого не должно быть

О третьей задаче объявила вице-премьер Татьяна Голикова, и президент ее поддержал: направить почти 42 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Средства в основном пойдут на зарплаты. Глава государства предостерег руководство вузов: не задирать цены за обучение. Наоборот, взвешенно рассматривать ситуацию каждого и предлагать механизмы поддержки.

Четвертая мера: Путин поручил правительству с ЦБ проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с более чем восьми процентов до трех и продлить срок погашения, а на этапе выплат увеличить размер налогового вычета. Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты.

И, наконец, пятое: расширить возможности для студентов работать. "Мы договорились с участниками движения Российских студенческих отрядов о том, что учащиеся очной формы обучения смогут бесплатно приобрести рабочую специальность", - напомнил Путин и призвал побыстрее внести поправки. Агрохолдингам президент предложил дополнительно организовать летнюю работу студентов. Кроме того, в июне должен быть принят закон, разрешающий старшекурсникам работать в учреждениях образования, и они могли бы принять участие летом в организации отдыха детей. Также президент призвал предложить достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT- и инженерных специальностей.

Тем временем

Президент внес законопроект о воспитательной работе

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Закон "Об образовании в РФ", касающиеся воспитательной работы. "Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы", - сказал он ранее на совещании о ситуации в сфере образования. Согласно поправкам, воспитательная работа будет вестись на основе рабочей программы и календарного плана. Их разработкой займутся сами образовательные учреждения при участии ученических и родительских советов. "Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда", - говорится в пояснительной записке.

Подготовила Галина Мисливская