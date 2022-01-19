Владимир Путин дал поручения в связи с распространением штамма "омикрон"

- Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня - в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране, - заявил Владимир Путин.
По его оценке, ситуация с "омикроном" очень сложная и тема борьбы с ковидом продолжает оставаться актуальной, причем не только в России, но и по всему миру.
- Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки - свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", - рассказал он.
Поэтому к возможному всплеску "омикрона" в России необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинирования, поручил Путин. Президент еще раз заявил, что "Спутник V" справляется с коронавирусом эффективнее других мировых вакцин. "Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна", - сказал он. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами в самое ближайшее время.
Глава государства также поручил правительству активизировать работу по углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Он напомнил, что в прошлом году планировалась диспансеризация 9,5 млн человек, в итоге ее прошли менее 2 млн.
- Поэтому нужно не то что вернуться, а заняться этим поактивнее, - поручил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что новый подъем заболеваемости ковидом из-за штамма "омикрон" в России неизбежен. Большинство выявленных случаев заражения приходится на Московский регион. По словам вице-премьера, столица первой столкнется с ростом заболеваемости ковидом из-за нового штамма. "Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - сказала она. Кабмин готовит меры по борьбе с "омикроном", которые потребуются в случае неблагоприятного развития ситуации. "Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать", - сказала Голикова.
Работодателям рекомендовано по максимуму переводить сотрудников на удаленку
- Самое важное - подготовить первичное звено. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Он призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах. Как и в других странах, в России оптимизируют подходы к карантину - его сократят с 14 до 7 дней, дополнила Голикова. В период подъема заболеваемости власти также вынуждены вернуть дома-интернаты в закрытый режим со сменным двухнедельным режимом работы персонала.
Пока не до конца ясно, как быстро будет распространяться "омикрон", но надо быть готовыми к любому развитию событий, указал премьер губернаторам: "Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса".
По состоянию на вторник в структуре заболеваемости в стране 60% приходится на штамм "дельта" и уже 40% - на "омикрон" и другие, не доминирующие варианты. Новый штамм преобладает в Московском регионе и Санкт-Петербурге, зарегистрирован в 42 субъектах Федерации.
Количество обращений в амбулаторные медучреждения Москвы на прошлой неделе выросло в два раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится", - заявил он. "Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет колоссальной", - считает Собянин. В них увеличат количество дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и COVID-19. Продлеваются в Москве и ограничения, связанные с дистанционным режимом не менее 30% работников. При этом работодателям рекомендуют отправить персонал на удаленку максимально, чтобы снизить контакты и поездки в общественном транспорте. В городе также продлят режим самоизоляции для пожилых москвичей. Упомянутые режимы будут действовать до 1 апреля 2022 года.