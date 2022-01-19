Владимир Путин дал поручения в связи с распространением штамма "омикрон"

Необходимо сделать все для подготовки к подъему заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма, об этом Владимир Путин подробно поговорил с членами правительства. Президент поручил наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса, подготовить больницы к приему пациентов с ковидом, а также активно заняться углубленной диспансеризацией переболевших.

На первом после новогодних каникул совещании с членами правительства Владимир Путин поручил подготовиться к возможным ударам коронавируса на его новом витке. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

- Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня - в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране, - заявил Владимир Путин.

По его оценке, ситуация с "омикроном" очень сложная и тема борьбы с ковидом продолжает оставаться актуальной, причем не только в России, но и по всему миру.

- Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки - свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", - рассказал он.

Поэтому к возможному всплеску "омикрона" в России необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинирования, поручил Путин. Президент еще раз заявил, что "Спутник V" справляется с коронавирусом эффективнее других мировых вакцин. "Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна", - сказал он. Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами в самое ближайшее время.

На первом после новогодних каникул совещании с членами правительства Владимир Путин поручил подготовиться к возможным ударам коронавируса на его новом витке. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Глава государства также поручил правительству активизировать работу по углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом. Он напомнил, что в прошлом году планировалась диспансеризация 9,5 млн человек, в итоге ее прошли менее 2 млн.

Новый подъем заболеваемости ковидом из-за штамма "омикрон" в России неизбежен

- Поэтому нужно не то что вернуться, а заняться этим поактивнее, - поручил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что новый подъем заболеваемости ковидом из-за штамма "омикрон" в России неизбежен. Большинство выявленных случаев заражения приходится на Московский регион. По словам вице-премьера, столица первой столкнется с ростом заболеваемости ковидом из-за нового штамма. "Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены", - сказала она. Кабмин готовит меры по борьбе с "омикроном", которые потребуются в случае неблагоприятного развития ситуации. "Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать", - сказала Голикова.