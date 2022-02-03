Михаил Лейзерман: Прививка помогает не бояться

Ковид принес большое количество жертв, изменил нашу реальность, выявил слабые места в здравоохранении. И последствия будут еще долго сказываться на каждом из нас. У одних пропало обоняние. И, несмотря на усилия врачей, так и не восстанавливается. У других пострадал слух. Они лечатся в стационарах и поликлиниках. Зачастую безрезультатно. Много пациентов, которые сильно кашляли в период болезни, а теперь мучаются от того, что голос потерял свою окраску, стал хриплым и их не узнают по телефону.

В процессе лечения ковида принято назначать антикоагулянты для предотвращения образования тромбов в сосудах. Но теперь пациенты поступают в ЛОР-отделения с сильнейшими носовыми кровотечениями в результате нарушения свертывания крови. У некоторых, страдающих гипертонией, диабетом, гастритом, другими болезнями, перестают адекватно действовать привычные препараты. Эти пациенты отмечают ухудшение самочувствия и объективных лабораторных показателей состояния их здоровья.

Все это происходит из-за того, что ковид - относительно новая проблема и досконально еще не изученная. Известно, что вирус нарушает сосудистую проницаемость, подвергает изменениям нервные ткани и центральную нервную систему. Возрастает угроза возникновения инфарктов и инсультов, нарушения работы внутренних органов, обменных процессов в тканях.

Врачи постепенно осваиваются со всей этой патологией и начинают прицельно бороться как с самим вирусом, так и с его последствиями. Но, учитывая не до конца изученные механизмы возникновения и развития ковида, пациентам необходимо набраться терпения и тщательно выполнять назначения врачей, которые зачастую лечат интуитивно, используя свой опыт, направляя медикаменты в организм в сторону выздоровления, постепенно убирая негативные симптомы. У большинства больных нарушения слуха, вкуса, голоса проходят довольно быстро и без дополнительных лекарств. Однако у некоторых все затягивается. В таких случаях грамотный совет врача будет не лишним.

Профессор Михаил Лейзерман. Фото: Сергей Михеев/РГ

Что же касается общих рекомендаций - они всем известны. Не слушать по телевизору и не читать в интернете безграмотные и вредные размышления самоуверенных и бестолковых "антиваксеров". Не откладывать на потом, а срочно сделать прививку, которая позволит не заболеть тяжело и не мучиться потом от последствий перенесенного заболевания. Поддерживать себя здоровым образом жизни, носить маску и побольше гулять на свежем воздухе.

К слову: все мои коллеги и близкие сделали прививку, многие и ревакцинировались. Думаю, что это поможет нам не бояться контактов с пациентами, активно трудиться и с оптимизмом смотреть в будущее.