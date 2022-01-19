Как объяснить пожилым, почему им можно и нужно делать прививку от COVID-19

В связи с распространением "омикрона" в Минздраве России и Роспотребнадзоре напоминают, как важно сделать прививку от COVID-19 людям "серебряного" возраста. Ведь более 80 процентов летальных случаев от коронавируса и его последствий приходится на людей старше 60 лет.

Пожилые часто думают, что прививка - это излишняя предосторожность: мол, я почти не выхожу из дома, нигде не бываю, мне просто негде подцепить вирус. Но на самом деле это не так: инфекцию, сами того не желая, могут передать дети и внуки, медработник, вызванный на дом, почтальон, который принес пенсию.

При этом опасений, что прививка может навредить, поскольку у стариков в принципе хрупкое здоровье, быть не должно. Наоборот, ослабленным людям привиться нужно в первую очередь - об этом говорили и главный внештатный гериатр минздрава Ольга Ткачева, и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике минздрава Оксана Драпкина.

Верхних возрастных ограничений по прививке нет. Наоборот, вакцинация - важная мера защиты для людей старших возрастов.

Этой же стратегии придерживаются и в зарубежных странах. Анализ, проведенный в Великобритании, показал, что у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в пять раз выше, чем в группе до 50 лет. У граждан, не сделавших прививку, чей возраст перешел 80-летний рубеж, риск смерти от COVID-19 возрастает более чем в 11 раз, сообщили в Роспотребнадзоре. "Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнения, что вакцинация против коронавирусной инфекции людей старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь", - отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые возникают в связи с прививкой.

Каковы особенности вакцинации пожилых?

Принципиальных отличий при проведении прививок у пациентов старшей возрастной группы нет. Как и в любом другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии: например, гипертоник должен добиться стабилизации давления. При наличии большого числа сопутствующих заболеваний перед вакцинацией желательно посетить лечащего врача - он поможет нормализовать состояние и подскажет, когда можно идти на прививку.

Как выполняется прививка?

Препарат вводится в мышцу плеча. После прививки нужно остаться под наблюдением медиков около получаса, чтобы иметь возможность быстро получить помощь, если возникнет аллергическая реакция.

Даже возраст 80-90 лет для прививки не помеха. В минздраве рассказывали о пациентке, которая раньше работала врачом, - она сделала себе прививку в возрасте 100 с лишним лет

В большинстве случаев никаких побочных проявлений не наблюдается. В дальнейшем может появиться легкая реакция - болезненность, зуд, отечность, покраснение в месте укола, иногда повышается температура, возникают слабость, ломота в мышцах и суставах, как при ОРВИ. Как правило, все симптомы проходят в течение 1-3 дней.

Кстати, как показала практика, люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые. Это объясняется особенностями их иммунной системы.

Правда ли, что у пожилых медленнее формируется иммунный ответ?

Да, это так, хотя индивидуальные особенности организма сохраняются в любом возрасте. Тем не менее у людей старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа - это связано с возрастом. Но сниженной реакции иммунной системы могут способствовать и недостаток физической активности, и отсутствие прогулок на свежем воздухе, что характерно для стариков. Мешают хорошему формированию иммунитета заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов.

Но все эти сложности преодолимы: в случае выявления иммунодефицитных состояний врач поможет подобрать схему коррекции нарушения.

Можно ли прививаться, если есть хронические заболевания - диабет, сердечно-сосудистые, больные суставы?

Любые (за редким исключением) хронические заболевания являются дополнительным показанием для вакцинации. Но есть неукоснительное правило: прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения. При этом, готовясь к вакцинации и после нее, человек должен соблюдать постоянную схему терапии своего заболевания.

Как сочетается вакцина и прием лекарств?

Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить прием лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее. Однако некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые назначаются некоторым пациентам на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы.

Прививаться ли пожилым, которые уже переболели?

Действует общее для всех правило: прививка проводится через полгода после выздоровления. Это связано с тем, что через полгода ослабляется иммунная защита, полученная естественным путем, и риск снова заболеть растет. Вакцинация всем переболевшим проводится через шесть месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Можно ли делать прививку в преклонном возрасте - 80-90-летним?

Вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" разрешены к применению с 18 лет без каких-либо других возрастных ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, такой возраст, наоборот, является дополнительным показанием для вакцинации.

Как вести себя после прививки?

Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает заражения и заболевания полностью. Поэтому после прививки нужно по-прежнему соблюдать все меры для неспецифической профилактики - дистанцирование, уменьшение контактов, использование масок и респираторов. Иммунный ответ формируется в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. В это время защитного действия вакцины еще нет и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности сократить до минимума посещения мест скопления людей.

Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть антитела?

Ревакцинация необходима, причем вне зависимости от уровня антител. По результатам проведенных исследований, через шесть месяцев после первой вакцинации уровень антител довольно быстро снижается до значений, которые уже не обеспечивают надежной защиты.

Что делать, если все-таки заболел после прививки?

Если после прививки появились признаки респираторно й инфекции, нужно оставаться дома, вызвать врача и выполнять все его назначения. Если подтвердится COVID-19, лечение проводится в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Важно начать терапию как можно быстрее.

Акцент

В каких случаях вакцинация противопоказана?

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У любой прививки есть противопоказания - они перечислены в инструкции по применению вакцины. Перед прививкой специально обученные медики уточняют, имеются ли противопоказания у конкретного пациента.

Так, нельзя делать прививку при острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний. Вакцинация противопоказана, если ранее при проведении прививки у человека возникали тяжелые аллергические реакции или поствакцинальные осложнения.