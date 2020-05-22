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22.05.2020 10:38
Рубрика: Экономика

России не грозят "Вторые 90-ые" из-за COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. Об этом говорится распространенном 22 мая исследовании Boston Consulting Group (BCG).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В зависимости от ситуации вокруг COVID-19, BCG прогнозирует три основных варианта развития экономической ситуации. Самый оптимистичный с падением ВВП не более чем на 4-6% с условным названием "Отскок", предполагающий быструю - в течение двух месяцев - победу над вирусом с последующим восстановлением экономики.

Фото: AFP/Johannes EISELE
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"Тяни-толкай" с уровнем падения ВВП 7-10%, исходящий из сценария перманентных всплесков заболевания и перехода экономики в режим "контролируемого риска" - периодическим ужесточением и ослаблением ограничений. И самый пессимистичный сценарий - "Критический спад", характеризующийся уровнем падения ВВП 10-15% и предполагающий длительные жесткие карантинные меры.

"Места для более жесткого сценария с условным названием "Вторые 90-е" мы пока не видим, для этого нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе", - подчеркивается в исследовании BCG.

Эксперты считают, что у РФ достаточно средств для осуществления мер господдержки, играющих сейчас ключевую роль в экономике. Они видят значительный "запас прочности" в виде средств Фонда Национального благосостояния России (ФНБ), золотовалютных резервов и низкого внешнего долга, который можно использовать для помощи экономике

страны. По подсетам специалистов BCG, текущих средств ФНБ (почти 11 трлн рублей) должно хватить на покрытие выпадающих нефтяных доходов бюджета и поддержку бизнеса и занятости в течение года.

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"Запаса прочности ФНБ хватит на покрытие дефицита бюджета и поддержку малого и среднего бизнеса в течение более чем года в случае движения по "немецкому" варианту поддержки бизнеса и экономики в целом. Но для расходования средств ФНБ придется пересмотреть законодательное регулирование", - поясняет управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Россия Владислав Бутенко, слова которого приводятся в исследовании.

При этом отмечается, что пока никто из экспертов не может ответить на главный вопрос - какую же экономику создадут меры поддержки? "В какой-то мере это будет зависеть от того, насколько России удастся использовать текущее время для развития высокотехнологичного сектора и реализовать возможности, появившиеся в ходе слома глобальных цепочек глобальных поставок, и занять освободившиеся ниши", - отмечается в документе.

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