Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что не поддерживает действия Израиля, направленные на "оккупацию Западного Берега реки Иордан" и распространение суверенитета Израиля на эту территорию.

Королевство осуждает любые односторонние меры и любые нарушения резолюций Совета Безопасности ООН, а также все то, что может подорвать шансы на возобновление мирного процесса и на достижение безопасности и стабильности в регионе, передает саудовское информационное агентство SPA.

В заявлении МИД Саудовской Аравии также была отмечена "твердая позиция по отношению к братскому палестинскому народу и приверженность созданию независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме." Кроме того, Королевство объявило о " поддержке переговорного процесса в соответствии с международным правом".

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что при новом правительстве он может воспользоваться израильским законом о еврейских поселениях и долине реки Иордан на оккупированном Западном берегу, "где родилась и выросла еврейская нация."

В среду международное сообщество раскритиковало планы Израиля аннексировать часть Западного берега к июлю, в то время как Соединенные Штаты заявили, что заявления Совета Безопасности ООН стали "несколько похожими друг на друга ".