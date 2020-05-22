Новости

Ижевчанка перевела лже-моряку из Турции 200 тысяч рублей 13:12
Сегодня отопление придет во все дома в Подмосковье 13:10
Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных 13:08
Высшая школа СНГ оценит влияние пандемии коронавируса на экономику 13:02
АвтоВАЗ не собирается "убивать" Lada Xray 13:01
Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу 13:01
В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира 12:58
Госдума одобрила применение телемедицины при ЧС 12:57
В Волгограде за убийство инвалида осудили сиделку 12:55
В Свердловской области умер заболевший COVID-19 монах 12:51
Определены факторы, влияющие на способность детей к обучению 12:49
В Минздраве рассказали о формировании статистики по коронавирусу 12:42
На Урале запатентовали электронную маску от коронавируса 12:33
Таксопаркам Москвы компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты 12:32
В Инте подозреваемая в превышении полномочий мэр лишилась работы 12:31
Пользователей Сети насмешили пассажиры бассейна на колесах 12:28
Челябинск и Тюмень готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19 12:27
В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами 12:19
Новейшие самоходки "Коалиция-СВ" начали поступать в войска 12:14
Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан 12:09
Надо ли охлаждать турбину после поездки 12:06
Почти 85% вновь выявленных случаев коронавируса в Москве у людей младше 65 лет 12:03
Путь к совершенству: NI описал российское оружие для подводников 12:03
Российская группа Little Big установила очередной рекорд 11:53
"Панцирь-С1" защитил базу Северного флота от дронов "противника" 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Указания Росавиации
Как будем летать. Указания Росавиации
22.05.2020 12:09
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан

Текст: Лейла Зеленкова

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что не поддерживает действия Израиля, направленные на "оккупацию Западного Берега реки Иордан" и распространение суверенитета Израиля на эту территорию.

Королевство осуждает любые односторонние меры и любые нарушения резолюций Совета Безопасности ООН, а также все то, что может подорвать шансы на возобновление мирного процесса и на достижение безопасности и стабильности в регионе, передает саудовское информационное агентство SPA.

Аббас: Палестина выходит из всех договоров с Израилем и США

В заявлении МИД Саудовской Аравии также была отмечена "твердая позиция по отношению к братскому палестинскому народу и приверженность созданию независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме." Кроме того, Королевство объявило о " поддержке переговорного процесса в соответствии с международным правом".

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что при новом правительстве он может воспользоваться израильским законом о еврейских поселениях и долине реки Иордан на оккупированном Западном берегу, "где родилась и выросла еврейская нация."

В среду международное сообщество раскритиковало планы Израиля аннексировать часть Западного берега к июлю, в то время как Соединенные Штаты заявили, что заявления Совета Безопасности ООН стали "несколько похожими друг на друга ".

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля