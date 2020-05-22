Семья Джамаля Хашкаджи простила виновных в убийстве журналиста

Сын убитого в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Салах заявил в ночь на пятницу, что семья прощает убийц отца. "Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Хашкаджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца", - написал Салах в Twitter.

Он отметил, что данное решение объявляется в одну из последних ночей священного для мусульман месяца поста Рамадан, и сопроводил запись соответствующим стихом из Корана, в котором говорится о прощении, пишет РИА Новости.

Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября 2018 года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд отрицал его исчезновение, но через некоторое время саудовские власти были вынуждены признаться, что журналист был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

В декабре прошлого года в Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи. Еще трое причастных получили по 24 года лишения свободы. Всего по этому громкому делу проходили 11 человек. В генпрокуратуре королевства подчеркнули, что все, кто были признаны виновными, предстали перед судом.