СМИ сообщили о выживших в результате крушения самолета в Пакистане

Из Пакистана приходит противоречивая информация в отношении числа жертв крушения пассажирского самолета под Карачи. Как пишет газета "Доон", спасатели обнаружили на месте трагедии несколько выживших. Ранее мэр этого портового города Васим Ахтар заявил о гибели всех 107 человек, кто находился на борту.

Пролить свет на произошедшее не смогла авиакомпания Pakistan International Airlines, кому принадлежал злополучный рейс. Говорить что-либо прямо сейчас было бы преждевременно, констатировал пресс-секретарь перевозчика Абдулла Хафиз.

Напомним, лайнер выполнял рейс в Карачи из второго по величине города республики Лахор и упал незадолго до посадки. На борту находился 91 пассажир, включая детей, а также семь членов экипажа. По данным местных СМИ, приоритетной версии у следствия пока нет - в качестве основной рассматриваются отказ техники и ошибка пилотов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации Пакистана, причиной крушения мог стать отказ двигателей.