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22.05.2020 15:25
Рубрика: Легковые авто

Стадион в Лос-Анджелесе заставили новыми машинами

Текст: Михаил Азнавуров

Авторынок и индустрия путешествий - одни из самых пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В сети опубликовали фото, где прокатные компании и автопроизводители вынуждены хранить десятки тысяч невостребованных автомобилей на парковках стадионов в Калифорнии. Напомним, что это один из самых крупных и богатых штатов США.

Фото: iStock
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Как пишет Los Angeles Times, парковки стадиона Доджер Стадиум и ипподрома Санта-Анита забиты так, словно сейчас "большой день", однако на самом деле трибуны пусты. Площади у сооружений заполнены автомобилями прокатных фирм.

"Индустрия туризма практически уничтожена. Люди не путешествуют через аэропорты, поэтому никто не арендует автомобили", - замечает газета.

Японская Toyota Motor также арендовала площади возле стадионов в Калифорнии, поскольку логистический хаб возле торгового порта Лонг-Бич полностью затоварен - активность на авторынке США сейчас очень низкая. Но концерн не сумел своевременно адаптироваться к обвалу авторынка - и суда с новыми партиями машин еще продолжают прибывать. Как раз этот товар приходится размещать на парковках стадионов.