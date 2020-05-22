Постановление губернатора Ставропольского края от 22 мая 2020 года № 215 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 30 апреля 2020 г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188, от 15 мая 2020 г. № 204, от 19 мая 2020 г. №211 и от 20 мая 2020 г. № 212) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края).

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия по 24 мая 2020 года включительно (в том числе специальные пропуска, срок действия которых был продлен на основании пункта 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 15 мая 2020 г. № 204 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"), выданные гражданам на основании постановления Губернатора Ставропольского края, признаются действительными по 31 мая 2020 года включительно без проставления на них дополнительных отметок в случае, если такие специальные пропуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями или органами местного самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калин-ченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 22 мая 2020 года № 215

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В абзаце первом пункта 2 слова "по 24 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 года включительно".

2. В абзаце первом пункта 3 слова "по 24 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 года включительно".

3. В пункте 11:

3.1. В подпункте 11.2 слова "по 25 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно".

3.2. В подпункте 11.3 слова "по 25 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно".

3.3. Подпункт 11.4 изложить в следующей редакции:

"11.4. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий:

для 1-3 классов - по 25 мая 2020 года включительно;

для 4-8 классов - по 30 мая 2020 года включительно;

для 9-11 классов - по 06 июня 2020 года включительно.".

3.4. Дополнить подпунктом 11.41 следующего содержания:

"11.41. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы дополнительного образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом календарных графиков соответствующих образовательных организаций в срок не позднее 30 июня 2020 года.".

4. В пункте 12:

4.1. Подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:

"12.1. Руководителям федеральных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий по 30 июня 2020 года включительно.".

4.2. В подпункте 12.2 слова "по 25 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2020 года включительно".

4.3. Подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:

"12.3. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и руководителям частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий:

для 1-3 классов - по 25 мая 2020 года включительно;

для 4-8 классов - по 30 мая 2020 года включительно;

для 9-11 классов - по 06 июня 2020 года включительно.".

4.4. Дополнить подпунктом 12.31 следующего содержания:

"12.31. Руководителям федеральных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы дополнительного образования, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы дополнительного образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом календарных графиков соответствующих образовательных организаций в срок не позднее 30 июня 2020 года.".

5. В пункте 24 слова "по 24 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 31 мая 2020 года включительно".







