Токио запросит экстрадицию подозреваемых в организации побега Карлоса Гона

Американские правоохранители 20 мая арестовали предполагаемых сообщников экс-руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона, которые помогли топ-менеджеру в конце декабря прошлого года совершить дерзкий побег из Японии.

Отставного военного Майкла Тейлора, который проходил службу в элитном американском спецподразделении "зеленые береты", и его 27-летнего сына Питера задержали на территории штата Массачусетс по запросу японских властей.

Токио намерен добиваться экстрадиции американцев. Как рассказал генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, Япония в ускоренном порядке готовит необходимые для этого документы. Правительство островного государства может направить соответствующий запрос в течение 45 дней.

Накануне Тейлоры по видеосвязи в оранжевых робах и лицевых масках предстали перед федеральным судьей. Такой формат общения пришлось использовать из-за пандемии коронавируса. Служитель Фемиды оставил подозреваемых под стражей до окончательного решения вопроса об их экстрадиции.

Если Майкл и Питер Тейлоры попадут в руки японского правосудия, им может грозить реальный тюремный срок. Адвокат арестованных Пол Келли рассказал журналистам, что собирается оспорить требования японской стороны.

Напомним, что бывший глава компании Nissan Карлос Гон обвиняется японской прокуратурой в финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов. Бизнесмен был арестован в 2018 году. Он даже успел посидеть в одиночной камере токийской тюрьмы, пока его адвокаты не добились разрешения перевести предпринимателя под домашний арест. Топ-менеджер ждал очередных судебных слушаний в своей квартире на территории японской столицы. Как оказалось, все это время он тщательно готовился к побегу.

Исчезновение Карлоса Гона из Японии напоминает события остросюжетного фильма. 29 декабря прошлого года он надел неприметную одежду черного цвета, лицевую маску и кепку, после чего вышел на улицу. На такси он добрался до оживленного квартала Роппонги, в котором любят бывать иностранцы. Через некоторое время в гостинице Grand Hyatt бизнесмен встретился со своими подельниками.

Полиция утверждает, что покинуть территорию островного государства Карлосу Гону помогли как минимум трое иностранцев. Помимо Майкла и Питера Тейлоров, в списке фигурирует ливанский гражданин Джордж Зайек. Его местонахождение на данный момент не установлено. Мужчина объявлен в международный розыск.

По некоторым данным, Питер Тейлор до побега Карлоса Гона трижды прилетал в Токио и лично встречался с предпринимателем семь раз. Именно он снял номер в токийском отеле, где Карлос Гон встретился с Майклом Тейлором и Джорджем Зайеком. Эти двое под видом музыкантов заблаговременно прибыли в город Осака, забронировали гостиницу неподалеку от международного аэропорта "Кансай" и отправились в Токио. В японской столице они пробыли недолго - забрали Карлоса Гона и на скоростном поезде "синкансэн" вернулись в Осаку. Тейлор-младший, выполнив свою часть плана, улетел в Китай.

В этот же день Карлос Гон, Майкл Тейлор и Джордж Зайек зашли в гостиницу в Осаке. Некоторое время спустя они покинули отель. Как могло показаться на первый взгляд, компания вышла из номера не в полном составе. Камеры зафиксировали Тейлора-старшего и Зайека с двумя тележками, на которых лежали объемные коробки из-под музыкального оборудования. Карлоса Гона среди них не было.

Мужчины прибыли в аэропорт, прошли регистрацию и на частном бизнес-джете улетели в Стамбул. При этом их багаж не подвергался серьезному досмотру и не просвечивался рентгеном. По всей видимости, в одном из футляров находился Карлос Гон.

Позже было установлено, что беглый бизнесмен благополучно добрался до Турции. Там он пересел на другой борт, который доставил топ-менеджера в Ливан. В Бейруте Гон воссоединился со своей женой. В Токио полагают, что женщина также могла сыграть определенную роль в организации его побега.

Новый год предприниматель отпраздновал в Ливане в компании супруги и друзей. В соцсетях появилась фотография, на которой Гон пьет вино и мило общается со своей суженой и приятелями.

Японская сторона обратилась к Бейруту с просьбой о выдаче Карлоса Гона. Однако Ливан был вынужден отказать. Дело в том, что ближневосточное государство не заключало с Токио никаких соглашений об экстрадиции преступников и подозреваемых в совершении правонарушений.

Кроме того, у Карлоса Гона, помимо французского и бразильского, имеется еще и ливанский паспорт. В Бейруте дали понять, что не станут выдавать своего гражданина другой стране. Вместе с тем ливанские власти пообещали оказать японцам содействие в расследовании дела.

Карлос Гон по всей видимости до сих пор находится на территории Ливана. Там у него есть собственный дом. Эту страну бизнесмен знает не понаслышке, так как провел там свои детские годы.

Топ-менеджер свободно общается с журналистами. Кстати, прессе он так и не раскрыл детали побега. Предприниматель в разговоре с представителями СМИ обвинил японцев в организованном против него сговоре. Он подчеркнул, что вынужден был бежать из Токио не от правосудия, а в поисках справедливости.