Военных, организовавших побег Карлоса Гона, арестовали

В США по запросу со стороны Японии арестовали двух бывших военных, которые могут быть причастны к организации и участию в побеге бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Напомним, в конце 2019 года Карлос Гон таинственным образом сбежал из Японии в Ливан. Как говорил сам топ-менеджер, на эту меру ему пришлось пойти из-за отсутствия в стране восходящего солнца системы правосудия. Гона обвиняют в финансовых махинациях и должны были судить весной этого года. До суда он содержался сначала в тюрьме, затем под жёстким домашним арестом.

После покупки авиабилетов в Ливан власти США задержали Майкла Тейлора и его сына Питера. Оба - бывшие военные, служили в спецназе. Как выяснилось в ходе расследования, Тейлор-младший трижды прилетал в Японию за несколько месяцев до побега и минимум 7 раз встречался с Гоном. Все участники спецоперации по освобождению Гона встречались в Токио за день до случившегося. Третий подозреваемый в организации побега - Жорж-Антуан Зайек, бизнесмен из Ливана, находится в розыске.

Майкл и Питер Тейлоры будут доставлены в Японию для проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ещё несколько подозреваемых были арестованы в Турции, в частности 4 пилота самолёта, на котором Гон был доставлен в Ливан.