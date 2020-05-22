Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.05.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Военных, организовавших побег Карлоса Гона, арестовали

Текст: Константин Руссов

В США по запросу со стороны Японии арестовали двух бывших военных, которые могут быть причастны к организации и участию в побеге бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Напомним, в конце 2019 года Карлос Гон таинственным образом сбежал из Японии в Ливан. Как говорил сам топ-менеджер, на эту меру ему пришлось пойти из-за отсутствия в стране восходящего солнца системы правосудия. Гона обвиняют в финансовых махинациях и должны были судить весной этого года. До суда он содержался сначала в тюрьме, затем под жёстким домашним арестом.

Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет

После покупки авиабилетов в Ливан власти США задержали Майкла Тейлора и его сына Питера. Оба - бывшие военные, служили в спецназе. Как выяснилось в ходе расследования, Тейлор-младший трижды прилетал в Японию за несколько месяцев до побега и минимум 7 раз встречался с Гоном. Все участники спецоперации по освобождению Гона встречались в Токио за день до случившегося. Третий подозреваемый в организации побега - Жорж-Антуан Зайек, бизнесмен из Ливана, находится в розыске.

Майкл и Питер Тейлоры будут доставлены в Японию для проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ещё несколько подозреваемых были арестованы в Турции, в частности 4 пилота самолёта, на котором Гон был доставлен в Ливан.