Трамп распорядился приспустить флаги в США в память о жертвах COVID-19

В Соединенных Штатах на три дня будут приспущены флаги в память о жертвах пандемии коронавируса. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", - написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее Трамп распорядился провести над всеми городами страны показательные полеты военной авиации. По его словам, авиашоу организованы в честь тех, кто приложил много усилий в борьбе с коронавирусом, а также в память о всех, кто скончался от заболевания.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 1,57 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали более 94 тысяч человек.