В Минздраве рассказали о формировании статистики по коронавирусу

Только пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, входят в официальную статистику, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В официальную статистику входят пациенты, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Что касается больных, у которых при КТ-исследовании была выявлена пневмония, но при этом нет лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, то они будут включены после повторного обследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, пациенты с диагнозом ОРВИ в официальную статистику не включаются.

Как уже сообщала "РГ", за минувшие сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 регионах. Среди новых случаев - 42,2% - без клинических проявлений.