Власти Рио-де-Жанейро объявили о грядущей отмене карантина

Рио-де-Жанейро готовится приступить к отмене карантина в ближайшие дни. О планах мэр города Марсело Кривелла рассказал изданию Globo. Санитарные ограничения в мегаполисе ввели в середине марта из-за роста коронавирусной инфекции. Тогда были закрыты торговые центры, кинотеатры, музеи, туристические центры и спортзалы.

"Сейчас мы изучаем действия в обратном направлении, надеюсь, что в ближайшие дни начнем что-то открывать. Снимать санитарные ограничения будем поэтапно", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Рио-де-Жанейро - в тройке самых пострадавших от пандемии регионов Бразилии. Эта страна лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. При этом специалисты ожидают стабилизации обстановки по COVID-19 лишь к июлю.