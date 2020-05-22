Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асаду Кайсеру в связи с крушением самолёта в Карачи. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Напомним, что пассажирский Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился сегодня в районе аэропорта Карачи. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 35 человек. Россиян среди погибших нет, заявляли ранее в российском МИД.

В своей телеграмме Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения Airbus A320 и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщили в пресс-службе ГД.