Всех приезжающих в Великобританию будут отправлять на карантин с 8 июня

Власти Великобритании планируют в ближайшее время ввести режим обязательной изоляции для всех людей, прибывающих в королевство из-за рубежа. Им будут выдавать специальные предписания о соблюдении двухнедельного карантина, сообщил глава МВД Прити Пател.

"Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней", - сказала Пател. Его слова приводит ТАСС. Штраф за нарушение будет составлять 1 тыс фунтов (около 1,2 тыс долларов). Нововведение не распространяется на граждан Ирландии, а также жителей острова Мэн.

На этой неделе страна приступила к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Как ожидается, уже в следующем месяце здесь откроются все школы и магазины.