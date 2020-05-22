Второй трейлер фильма Нолана "Довод" вышел в компьютерной игре

Сегодня ночью по московскому времени в компьютерной игре Fortnite состоялась премьера второго трейлера нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).

Это первый релиз такого масштаба в игровом пространстве. Трейлер впечатляет. И не только присутствием кинозвезд мирового уровня - а в фильме играют Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи, Майкл Кейн и Кеннет Брана и другие. В трейлере уже есть люди в масках, в том числе и кислородных. А на вопрос одного из героев "Как ты предпочитаешь умереть?" другой ему отвечает "От старости". То есть перекличка с нашими непростыми временами присутствует.

Однако в конце трейлера не указана дата появления фильма в кинотеатрах. Между тем, "Довод" был точкой отсчета. Его премьера намечалась на 17 июля и ожидалось, что в этот день зрители вернутся в кинотеатры, и за "Доводом" последуют другие кинопремьеры. Однако сейчас дата под сомнением - кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса все еще не открыты. Компания Warner Brothers пока официально не изменила дату выхода, однако, в индустрии уже ведутся разговоры о том, что это случится в ближайшее время.

"Довод" - это экшн-эпопея, рассказывающая о мире международного шпионажа. Нолан написал и снял фильм в семи странах. Нолан также один из продюсеров картины. Сюжет сложен и, по-видимому, включает в себя способность изменять время и пространство и переносить людей в другое измерение. Однако это лишь догадки - подробностей сюжета никто не знает. Инвестиции в фильм внушительны и, конечно же, создателям необходим релиз в кинотеатрах, чтобы окупить вложенные средства.

Как бы то ни было - мир гейминга можно рассматривать как новую доходную часть возврата потраченных бюджетов на кино. Уже высказываются предположения, что трейлеры и других фильмов, в первую очередь фантастических, будут "премьерить" в раскрученных и популярных компьютерных играх.