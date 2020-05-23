Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.05.2020 16:15
Рубрика: Работа власти

Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 25 миллиардов рублей на разные формы поддержки отечественных автопроизводителей, несущих убытки от распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин: Накопленные ресурсы позволят обеспечить поддержку граждан

На приобретение машин скорой помощи будет направлено 5 миллиардов рублей, 7 миллиардов - на льготное автокредитование.

Механизм льготного лизинга, включаю госпрограмму "Доступная аренда", профинансируют на 8,5 миллиардов рублей. Еще 4,5 миллиарда предусмотрены на субсидии по займам для закупки транспорта для государственных нужд.