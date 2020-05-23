Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 25 миллиардов рублей на разные формы поддержки отечественных автопроизводителей, несущих убытки от распространения коронавирусной инфекции.

На приобретение машин скорой помощи будет направлено 5 миллиардов рублей, 7 миллиардов - на льготное автокредитование.

Механизм льготного лизинга, включаю госпрограмму "Доступная аренда", профинансируют на 8,5 миллиардов рублей. Еще 4,5 миллиарда предусмотрены на субсидии по займам для закупки транспорта для государственных нужд.