Разместившие фото нацистов на акции "Бессмертный полк" раскаялись в содеянном

Оба новых фигуранта уголовных дел о реабилитации фашизма, установленные следствием сегодня, раскаялись в содеянном. Это видно на оперативной видеозаписи, распространенной пресс-службой Следственного комитета России.

Ранее, как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в содеянном раскаялись Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Установленный ранее следствием еще один фигурант этого дела Денис Воронцов из Волгограда вину не признает.

Подозреваемый Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. "Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка", - сказал он следователям. Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, разместивший фото Гитлера, извинился за этот поступок. "Я разместил фотографию Гитлера, будучи пьяным. Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции", - сказал он.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Шестаков является участником несанкционированных акций. Он ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения митинга и за мелкое хулиганство, а также к уголовной ответственности за угрозу убийством. Эль-Айюби был ранее судим за кражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма").