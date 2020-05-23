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23.05.2020 19:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более 28 млн пропусков оформлено в Подмосковье за время пропускного режима

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

С 23 мая в Московской области перестал действовать пропускной режим. За время его работы жители оформили более 28 миллионов пропусков.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья, чаще всего пропуска оформляли физические лица. Они получили 24,7 миллиона цифровых разрешений на передвижение по области. Юридические лица оформили для своих сотрудников более 3,4 миллиона пропусков. Чаще всего пропуска оформлялись через мобильное приложение "Госуслуги СТОП коронавирус".

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