Более 28 млн пропусков оформлено в Подмосковье за время пропускного режима

С 23 мая в Московской области перестал действовать пропускной режим. За время его работы жители оформили более 28 миллионов пропусков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья, чаще всего пропуска оформляли физические лица. Они получили 24,7 миллиона цифровых разрешений на передвижение по области. Юридические лица оформили для своих сотрудников более 3,4 миллиона пропусков. Чаще всего пропуска оформлялись через мобильное приложение "Госуслуги СТОП коронавирус".