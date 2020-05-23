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23.05.2020 20:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем при пожаре погибли женщина и трое детей

Текст: Анна Скрипка

В Угличском районе Ярославской области сгорели трое детей и пожилая женщина. Пожар произошел в частном доме, где жила многодетная семья. По факту гибели в СУ СК по региону завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Фото: vesti.ru
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В пресс-службе Следственного управления пояснили, что в огне погибли пятилетняя девочка и два двухлетних мальчика-близнеца.

Причины пожара установят в рамках расследования: будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Следователи начали работать на месте происшествия сразу после того, как пожарные справились с огнем.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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