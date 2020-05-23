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23.05.2020 18:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" приступил к тренировкам на базе в Тарасовке

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С 23 мая постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева возобновили работу спортивные объекты в регионе. Тренировочная база "Спартака" в Тарасовке была приведена в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и получила необходимое разрешение со стороны правительства Московской области для проведения тренировочных сборов согласно заявленным стандартам.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Спартак" будет находиться на базе ближайшие несколько недель. В тренировках примут участие 25 футболистов. Это вратари - Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров и Александр Селихов; защитники - Айртон, Илья Гапонов, Илья Голосов (18-летний левый защитник вызван из "Спартака-2"), Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники - Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Никита Бакалюк; нападающие - Джордан Ларссон, Эсекель Понсе и Александр Соболев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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На самоизоляции находится заболевший коронавирусом полузащитник Зелимхан Бакаев. В понедельник пройдет обследование уже переболевший COVID-19 Зобнин, после чего он сможет приступить к работе в общей группе.

Тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников - Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон вернулись из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.

Им предстоит пройти самоизоляцию на базе в отдельном корпусе, и они не будут пересекаться с остальной командой две недели. На это время вести занятия с игроками будет тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.

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