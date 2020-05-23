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23.05.2020 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в московском банке

Текст: Владимир Баршев
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о захвате заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 Уголовного кодекса ("Захват заложника")", - сказали в СК.

Фото: Александр Корольков/РГ
Задержанный за захват банка в Москве находится в неадекватном состоянии

Напомним, в субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка.

"По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство. В ходе проведения спецоперации оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан", - сообщили в СК. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. В его сумке обнаружен муляж взрывного устройства. Сотрудники полиции проводят сейчас экспертизу устройства.

Как сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин, задержанный - житель России, он приехал в Москву из другого региона. Мотивы, побудившие мужчину на захват заложников, пока остаются неизвестными.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Захваты заложников

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