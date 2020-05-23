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23.05.2020 02:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана. Скончался один из двух пациентов, госпитализированных с отравлением продуктами горения.

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Напомним, сообщение о возгорании в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске поступило в пятницу вечером. Огонь возник в палате на первом этаже. Площадь возгорания - три квадратных метра. Из здания были эвакуированы 88 человек.

На месте погибли два человека, еще четверо пострадали. Двое из них получили ожоги, еще двое отравились угарным газом и были направлены в реанимацию.

Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели людей на пожаре.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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