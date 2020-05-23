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23.05.2020 20:04
Рубрика: Культура

Риккардо Мути откроет живым концертом Равеннский фестиваль

Текст: Ирина Муравьева
Выдающийся итальянский маэстро Риккардо Мути 21 июня сыграет первый с начала пандемии коронавируса живой публичный концерт. Это выступление состоится на открытии ХХХI Равеннского фестиваля, который представит 40 событий open-air в средневековой крепости Бранкалеоне (Rocca Branсaleone).
Фото: Ravenna Festival, Silvia Lelli. Фото: Ravenna Festival, Silvia Lelli.
Фото: Ravenna Festival, Silvia Lelli.

Именно в этой крепости тридцать лет назад Риккардо Мути открывал самый первый Равеннский фестиваль, основанный в 1990 году его супругой, продюсером и режиссером Кристиной Маццавиллани Мути. На этот раз маэстро со своим Молодежным оркестром Луиджи Керубини (Luigi Cherubini) даст живой концерт на открытии фестиваля, вернув впервые с 9 марта, когда страна была закрыта на карантин, живую музыку в Италию.

Фото: Из личного архива Рены Шерешевской
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Проведение живого фестиваля стало возможным после представления министру культуры Италии Дарио Франческини плана, который поддержали музыкальные ассоциации Италии (Agis, Anfols, Atit, ItaliaFestival). В плане были изложены возможности проведения концертов на площадках под открытым небом в соответствии с санитарными протоколами по борьбе с коронавирусом и гарантиями безопасности публики, артистов и сотрудников фестиваля. Было принято решение провести концерты фестиваля в Рокка Бранкалеоне, венецианской крепости XV века. Само место проведения - под открытым небом - дает возможность соблюдать социальную дистанцию и музыкантам, и зрителям, которых кроме прочего, обеспечат масками и антисептическими гелями. Рокка вмещает до 250 зрителей и состав оркестра до 62 музыкантов. Это план был одобрен, и теперь Равеннский фестиваль может стать образцом для других итальянских театров и фестивалей, закрытых с начала эпидемии и также желающих провести живые концерты летом 2020 года.

На открытии Мути выступит с Молодежным оркестром Луиджи Керубини, созданным им в 2004 году специально для поддержки молодых музыкантов Италии. С этим оркестром маэстро гастролирует по Италии и другим странам мира, в том числе - в рамках знаменитого проекта The Roads of Friendship ("Дороги дружбы"), который он проводит вместе с Равеннским фестивалем в проблемных точках мира, прокладывая туда путь из древней итальянской Равенны и выступая сводным составом с итальянскими и местными музыкантами. В этом году вместе с оркестром Луиджи Керубини должны были играть музыканты из Сирии. Пока из-за пандемии проект отложен.

Фото: Предоставлено CHINA DAILY
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Между тем, на открытии фестиваля оркестр Керубини исполнит ранее оркестровое сочинение Александра Скрябина "Размышление" (1898), премьерой которого когда-то дирижировал Николай Римский-Корсаков, очарованный гармоническим языком этой партитуры. В этот же вечер прозвучат и сочинения Моцарта: Мотет Exsultate, jubilate, номер Et incarnatus est из Мессы до минор в исполнении сопрано Розы Феолы и Симфония № 41 "Юпитер". Предполагается, что оркестр Керубини выступит на Равеннском фестивале в пяти концертах. Это осознанное решение фестиваля, желающего таким образом поддержать молодое поколение музыкантов, наиболее сильно пострадавшего в финансовом плане во время пандемии. Именно поэтому молодые музыканты стали первыми, кому предложили ангажементы для выступления.

Первый живой публичный концерт на открытии Равеннского фестиваля должен станет важным эмоциональным моментом для всех итальянцев, поскольку музыка является символом этой страны и неотъемлемой частью ее жизни.

Между тем,

Полная программа Равеннского фестиваля, который пройдет с 21 июня по 30 июля, будет опубликована в ближайшее время. Известно также, что программу следующего фестиваля посвятят чествованию почетного гражданина Равенны - Данте Алигьери, который жил и умер в Равенне в 1321 году.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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